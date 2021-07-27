Глава самарского минздрава рассказал о новом штамме коронавируса

В Самарской области становится больше заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в эфире ГТРК "Самара" рассказал о новом так называемом индийском штамме коронавируса.

- Новый штамм коронавируса стал более заразен. Один заболевший может заразить в два раза больше людей, - сказал министр.

По его словам, новый штамм может проявляется в виде усугубления симптомов тех болезней, которые уже были. Кроме того, чаще и тяжелее стали болеть молодые люди и дети.

По последним данным, коронавирусом в Самарской области с начала пандемии заразились около 75 тысяч человек. Ежедневно находят порядка трехсот новых заразившихся, а также фиксируется большое количество заболевших ОРВИ и пневмонией, что нехарактерно для текущего времени года.