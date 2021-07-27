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Общество27 июля 2021 15:30

Жители Самарской области, подключившие дома к газу, могут получить компенсацию

"Единая Россия" предложила новые меры поддержки людей при социальной газификации
Геннадий ВЕТРОВ
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Программа газификации активно развивается

Программа газификации активно развивается

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарцам, которые оплатили подведение газа к домам до начала работы государственной программы о всеобщей газификации, могут компенсировать расходы. Об этом 26 июля сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. На встрече с зампредом правительства Александром Новаком они обсудили программу развития этого социального проектоа.

В кабинете министров инициативу о компенсации поддержали. Если люди подключились к газу до старта программы, по которой эта процедура по всей стране совершенно бесплатна, им все вернут.

Уровень газификации в Самарской области составляет 99,4 %. Без газа остаются только 174 населенных пункта, в каждом из которых от 10 до 100 участков.

- Уверен, что эти люди в самое ближайшее время смогут решить свою насущную проблему – в этом нуждаются около 1,7 тыс. домовладений области, - заявил депутат самарской губернской думы, председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Андрей Кислов.