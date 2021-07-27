В Самаре мужчина прятал героин в колесе в шиномонтажной мастерской

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют в незаконный оборот наркотиков. Он уже предстал перед служителями Фемиды.

По версии следствия, в марте 2021 года знакомый предложил мужчине торговать наркотиками, которые тот должен был доставлять в Самару. Обвиняемый получил от сообщника почти 2 кг героина и спрятал в автомобильном колесе, которое хранил у себя на работе в шиномонтажной мастерской на проспекте Кирова.

В результате запрещённые вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов, а наркоторговца ждет срок.

Уголовное дело рассматривается в Кировском районном суде. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.