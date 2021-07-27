В Самаре хотят починить пять вагонов метро
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре на ремонт пяти вагонов метро планируют потратить 159 млн рублей. Соответствующая информация имеется на сайте Госзакупок.
В соответствии с конкурсной документацией, в городе ищут подрядчика, который проведет капитально-восстановительный ремонт пяти вагонов метро 1987 года выпуска, чтобы продлить их срок службы.
Среди работ, которые необходимо сделать, значатся окраска, ремонт крыши, автосцепки, ремонт раздвижных дверей и дверей кабины машиниста, а также ремонт и замена различных деталей и компонентов вагонов.
На все работы планируется потратить 159 млн рублей, сделать их необходимо в срок до 30 ноября.
Заявки можно подавать до 5 августа этого года, подрядчика планируют определить 6 августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самаре планируют привлечь федеральные деньги на строительство станции метро "Самарская"
В городе также хотят достроить "Алабинскую" (подробнее)