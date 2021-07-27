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Общество27 июля 2021 17:06

В Самаре у памятника Владимиру Высоцкому появится подсветка

Помимо этого благоустроят территорию вокруг него
Ирина СИНЕГУБОВА
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Заменят поверхность памятника и сделают подсветку ФОТО: Администрация Самары

Заменят поверхность памятника и сделают подсветку ФОТО: Администрация Самары

Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре памятник поэта Владимира Высоцкого дополнится подсветкой. К работам приступят в ближайшие дни.

— Планируется заменить гранит на поверхности мемориала, на территории установить лавочки. Завершить работы намечено до 25 августа, — сообщили в Администрации Самары.

Напомним, памятник Владимиру Высоцкому открыли в городе в 70-летнюю годовщину со дня рождения поэта 25 января 2008 года у Дворца спорта ЦСК ВВС. Выбор места не случаен, именно там прошел в 1967 году концерт Владимира Семеновича.

В настоящий момент мемориал располагается рядом со строящимся новым Дворцом спорта, после сноса прежнего здания в 2017 году памятник переносить не стали.