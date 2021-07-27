Журналистка "КП-Самара" победила в конкурсе следственного комитета

Журналистка "КП-Самара" Александра Будаева победила в конкурсе следственного комитета

Журналистка "КП-Самара" Александра Будаева победила в конкурсе следственного комитета.

Александра стала лучшей в номинации, где были представлены работы, направленные на раскрытие индивидуального образа сотрудника следственного управления. Ее материал "Мафия засыпает, просыпается город: самарская следователь рассказала, как совмещает работу с воспитанием двоих детей" был посвящен следователю Елене Шакуровой, которая расследует громкие коррупционные, экономические и налоговые дела.

Заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области Александр Воеводин поздравил победителей и выразил готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Как отметила Александра, она горда и рада, что взаимовыгодное сотрудничество оценили по достоинству.

Редакция "КП-Самара" поздравляет Александру с победой и желает новых успехов!