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Общество27 июля 2021 17:33

Журналистка "КП-Самара" победила в конкурсе следственного комитета

Лучшей стала работа Александры Будаевой о следователе Елене Шакуровой
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Журналистка "КП-Самара" Александра Будаева победила в конкурсе следственного комитета

Журналистка "КП-Самара" Александра Будаева победила в конкурсе следственного комитета

Журналистка "КП-Самара" Александра Будаева победила в конкурсе следственного комитета.

Александра стала лучшей в номинации, где были представлены работы, направленные на раскрытие индивидуального образа сотрудника следственного управления. Ее материал "Мафия засыпает, просыпается город: самарская следователь рассказала, как совмещает работу с воспитанием двоих детей" был посвящен следователю Елене Шакуровой, которая расследует громкие коррупционные, экономические и налоговые дела.

Заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области Александр Воеводин поздравил победителей и выразил готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Как отметила Александра, она горда и рада, что взаимовыгодное сотрудничество оценили по достоинству.

Редакция "КП-Самара" поздравляет Александру с победой и желает новых успехов!