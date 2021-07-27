В Самарской области осудили трех налетчиков на аптеки

Грабители аптек признали свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За ограбление аптек с 2017 года каждый мужчина получил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

— Первое нападение было в октябре 2017 года, тогда из аптеки сети «Вита Экспресс» преступники похитили 50 тысяч рублей, — сообщили в Прокуратуре Самарской области.

Один из мужчин в феврале-марте 2020 года собрал группу для нападения на аптеки в Тольятти. Оснастил «приятелей» самодельным оружием. С марта по 9 мая 2020 года в Тольятти они четыре раза напали на аптеки сети «Вита Экспресс». Общая сумма похищенных денег — 158 тысяч рублей.

Организатор банды признал вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил. Приговор в законную силу не вступил из-за обжалования в апелляционном порядке.