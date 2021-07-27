В Самарской области изменился график движения электричек

Изменения затронули разные рейсы Фото: Из личного архива

На 28 и 29 июля изменилось расписание движения электричек на участке Самара – Похвистнево.

— Это связано с ремонтными работами на перегоне Алексеевская–Смышляевка, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, 28 июля отменили поезд поезд № 6530 Самара (отпр.20.59) – Новоотрадная (приб.22.42), поезд № 6522 Самара (отпр.16.23) – Кинель (приб.17.17), поезд № 6509 Похвистнево (отпр.16.21) –Самара (приб.19.03), поезд № 6503 Похвистнево (отпр.11.16) – Самара (приб.13.58). Устанавливается сообщением Похвистнево (отпр.11.16) – Кинель (приб.13.01), на участке Кинель – Самара отменяется. Устанавливается сообщением Кинель (отпр.16.21) – Похвистнево (приб.18.05), на участке Самара – Кинель отменяется.

На участке Похвистнево – Смышляевка проследует по измененному расписанию: Похвистнево (отпр.19.02) – Самара (приб.21.50), поезд № 6524 Самара (отпр.18.07) – Новоотрадная (приб.19.55). Устанавливается сообщением Самара (отпр.18.07) – Похвистнево (приб.20.51).

На второй день, 29 июля, изменения следующие: поезд № 6521 Кинель (отпр.05.42) – Самара (приб.06.39), на участке Кинель – Смышляевка проследует по измененному расписанию, Кинель (отпр.05.37) – Самара (приб.06.39), поезд № 6504 Самара (отпр.05.18) – Похвистнево (приб.07.58) проследует по измененному расписанию, Самара (отпр.05.46) – Похвистнево (приб.08.28)

Подробное расписание можно посмотреть тут.