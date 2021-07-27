В Самаре будут судить директора управляющей компании из-за схода с крыш снега на людей

Под сход снега попали два человека Фото: с сайта Следственного комитета России.

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью . Из-за него на людей сошел снег и наледь с крыш жилых домов.

— С декабря 2020 по март 2021 года мужчина не направил подрядчика для выполнения работ по очистке крыш, в результате чего снег сошел на прохожих, — рассказали в Следственном комитете по Самарской области.

Сход снега и наледи 27 марта года с крыши жилого дома на улице Калинина в Промышленном районе попал на четырехлетнюю девочку. К счастью, ребенок не пострадал.

Еще один случай произошел в жилом доме по проспекту Юных Пионеров в Промышленном районе. Там под сходом снега и наледи оказался 36-летний мужчина, получивший небольшой вред.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы, ограничение или лишение свободы до двух лет.