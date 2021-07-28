Дмитрий Азаров потребовал, чтобы муниципальные власти помогали решить проблемы "долевок"

В этом году в новые квартиры въедут еще сотни обманутых дольщиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решить вопрос с проблемными долевками в Самарской области должны до конца 2024 года. Губернатор Дмитрий Азаров напомнил об этом поручении президента России на совещании постоянно действующего координационного совета. На данный момент в реестре 48 многоквартирных домов, заселения в долгожданное жилье ждут 3580 человек.

- У нас есть всё необходимое для того, чтобы в указанные жёсткие сроки справиться с задачей. Здесь потребуется полная мобилизация деятельности как органов исполнительной власти на региональном, муниципальном уровне, так и надзорных ведомств, правоохранительных органов, - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

Особое внимание он обратил на работу руководителей муниципалитетов, которые должны активнее включить в решение вопроса и жестче контролировать происходящее на их территории. В том числе и строительство новых домов, которые рискуют перейти в разряд проблемных.

И.о. министра строительства региона Владимир Спиридов отметил, что сегодня уже принято решение о выплате компенсаций 1623 дольщикам из 13 домов, по которым Фондом защиты прав граждан приняты решения о завершении стройки. Еще 11 проблемных объектов также намерены передать фонду.

В 2021 году ввести в эксплуатацию намерены еще 9 проблемных объектов. Будут восстановлены права 212 человек. Например, уже введен в эксплуатацию объект по ул. Галактионовская 83.