В Самарской области потеплеет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области до конца недели станет теплее, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, сейчас погоду в регионе формирует разрушающийся антициклон с центром над Средней Волгой. Во второй половине недели прибывающие с запада фронтальные разделы принесут с собой более влажный воздух, в результате чего станет больше дождей.

К концу рабочей недели, прогнозируется до +30 градусов, в ночное время ожидается до 18 градусов тепла.

В среду, 28 июля, будет до +29 градусов тепла, осадков в целом по области не ожидается.