В Самаре рецидивист похищал крышки колодцев и складывал в тележку из супермаркета

В Самаре молодой мужчина воровал крышки с колодцев

В Самаре поймали рецидивиста, который похищал крышки колодцев и складывал их в тележку из супермаркета.

Как сообщили в "РКС-Самара", молодого мужчину заметили на улице Караванной. Местные жители увидели, как он снимал крышки с колодцев и складывал их в тележку. На место прибыли правоохранители и задержали его.

Как оказалось, мужчина уже был судим за кражи и мошенничество. Сейчас готовятся документы для возбуждения уголовного дела.

В "РКС-Самара" считают, что воровство крышек колодцев стоит расценивать как покушение на жизнь людей, а соблюдение запрета приема крышек и их частей в металлолом может помочь свести подобные кражи к минимуму.