Райффайзенбанк назвал причины, из-за которых россияне откладывают получение налогового вычета

Треть россиян, которые в течение последних пяти лет покупали квартиру в ипотеку, не получили за это налоговый вычет, показало исследование Райффайзенбанка. Главным образом потому, что откладывают на будущее решение этого вопроса (41%). 8% респондентов думают, что сделать это сложно, и процедура займет много времени, а ещё 8% не знали о такой возможности. 12% признались, что не могут это сделать из-за «серой» зарплаты. Треть опрошенных (31%) рассказали, что время получать налоговый вычет ещё не пришло.

Среди тех, кто уже оформил налоговый вычет за покупку квартиры в ипотеку, 13% вернули максимальную сумму сразу. 27% респондентов получали деньги в течение двух лет, 31% — в течение трёх и 29% — в течение четырёх лет.

13% опрошенных россиян с ипотекой обращались в специальную фирму или к специалисту, который помог оформить все документы для налогового вычета. Равное количество респондентов (по 38%) либо сделали всё онлайн, либо распечатывали и относили бумажные версии заявлений и документов в налоговою. 11% использовали оба способа. При этом 48% получали справки от банка в отделении, потому что посчитали, что так будет надежнее, а 34% — онлайн. 18% обладателей ипотеки хотели получить справки дистанционно, но что-то пошло не так, и пришлось идти в банк.

«Мы постоянно улучшаем качество нашего сервиса, чтобы решение квартирного вопроса для клиентов было простым. Например, чтобы заказать и получить справки об уплаченных процентах по ипотеке, им не надо идти в отделение или дозваниваться в банк – все документы доступны в пару кликов в мобильном приложении Райффайзен Онлайн», — говорит Антон Красильников, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка.

Ранее Райффайзенбанк рассказывал, что большинство россиян уверены, что при покупке квартиры в ипотеку, они имеет право лишь на один налоговый вычет. Однако в этом случае их полагается два: 13% от стоимости жилья и 13% от ипотечной ставки, выплаченной банку.

В онлайн-опросе участвовали более тысячи жителей семи городов-миллионников России (включая Москву и Санкт-Петербург) в возрасте 26 – 55 лет, которые в течение последних пяти лет приобретали квартиру в ипотеку. Соотношение мужчин и женщин: 41% и 59% соответственно. Ежемесячный доход 45% респондентов составляет 30 000 – 60 000 рублей. 56% участвовавших в анкетировании состоят в зарегистрированном браке.