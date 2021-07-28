"Ласточка" перевезла 100-тысячного пассажира в Самарской области

Скоростной поезд курсирует между Самарой и Тольятти Фото: Евгения ВАСИНА

Скоростной поезд "Ласточка", который курсирует между Самарой и Тольятти, перевез 100-тысячного пассажира.

Ежедневно совершается 12 рейсов. С появлением нового поезда пассажиропоток по данному направлению увеличился на 70%.

Поезд начал ходить между двумя крупнейшими городами Самарской области в июне этого года. "Ласточка" идет по маршруту Самара-Жигулевское море, время в пути составляет 1 час 25 минут.

Помимо Самары и Жигулевского моря поезд также совершает остановки на Стахановской, Пятилетке, Средневолжской и Ягодной.

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