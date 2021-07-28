В Самарской области водитель, 38 раз нарушавший правила, сбил женщину во дворе

В Жигулевске внедорожник во дворе сбил женщину. Фото - ГУ МВД России по Самарской области
В Жигулевске водитель на китайском внедорожнике сбил во дворе 57-летнюю женщину, когда двигался задним ходом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В микрорайоне В-1 43-летний водитель ехал на внедорожнике задним ходом около дома №33. Как сообщают в полиции, он не убедился в безопасности маневра и сбил женщину, которая шла по двору.
Пострадавшей оказали помощь врачи, сейчас она находится на больничном.
По данным полиции, только за последний год водитель внедорожника 38 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.