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Происшествия28 июля 2021 10:54

В Самарской области водитель, 38 раз нарушавший правила, сбил женщину во дворе

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Жигулевске внедорожник во дворе сбил женщину. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Жигулевске внедорожник во дворе сбил женщину. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Жигулевске водитель на китайском внедорожнике сбил во дворе 57-летнюю женщину, когда двигался задним ходом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В микрорайоне В-1 43-летний водитель ехал на внедорожнике задним ходом около дома №33. Как сообщают в полиции, он не убедился в безопасности маневра и сбил женщину, которая шла по двору.

Пострадавшей оказали помощь врачи, сейчас она находится на больничном.

По данным полиции, только за последний год водитель внедорожника 38 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.