В Самарской области девушка на скутере сбила собаку и попала в больницу

Девушка на скутере сбила собаку. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области девушка на скутере сбила собаку и оказалась в больнице. Об этом сообщают в региональной полиции.

Авария произошла в селе Георгиевка Кинельского района. Девушка, стаж вождения которой составляет один год, ехала на скутере по улице Полевой и сбила собаку, которая внезапно выбежала на дорогу.

После аварии девушка-водитель получила травмы, из-за которых ей потребовалась госпитализация. Животное с место происшествия скрылось.

Ранее сообщалось, что в Жигулевске внедорожник сбил женщину во дворе.