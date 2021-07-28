В Самарской области новый суточный максимум по количеству заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 28 июля, выявили 370 новых заразившихся коронавирусом за сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это наибольший суточный показатель с начала пандемии в регионе. Ранее министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян говорил, что в регионе наблюдается несвойственный для текущего времени года уровень заболеваемости.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 74 984 человека. Из них выздоровели 69 977, в том числе, в среду выписался 251 человек.

В регионе 12 новых смертельных случаев, всего умерли 2 600 человек.

В целом по стране 22 420 новых случаев заражения в 85-ти регионах страны. За все время коронавирусом заболели порядка 6,2 млн человек.