В Самаре в августе заменят теплотрассу на улице Гаражной

Помимо замен теплотрассы, в городе продолжается опрессовка ФОТО: Администрация Самары Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре активно ведутся работы по перекладыванию теплотрасс, в 20-х числах августа очередь дойдет до улицы Гаражной в Октябрьском районе.

— Новые трубопроводы обладают повышенной защитой от теплопотерь, конденсата, коррозии, вибрации. Для этого используется специальная обработка, — рассказали в Администрации Самары.

В настоящее время новую теплотрассу «протянули» через 2 перекрестка по улице Клинической, а также по улице Садовой и на пересечении улиц Ленинской и Некрасовской.

Обещают, что современные трубопроводы будут эксплуатироваться намного дольше: срок их службы составляет до 50 лет.

Комплекс проводимых мероприятий, запланированных на теплотрассах, — основной этап успешной подготовки города к осенне-зимнему периоду. Помимо перекладывания теплотрасс в Самаре продолжается опрессовка.