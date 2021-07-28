В Тольятти здание соцзащиты эвакуировали из-за подозрительной коробки

О подозрительной находке сразу сообщили в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция проводит проверку по поводу ЧП, которое произошло в Тольятти еще 6 июля. Около четырех вечера возле одного из отделов соцзащиты в Автозаводском районе обнаружили странную коробку. Довольно объемная с торчащими проводами – персонал сразу забил тревогу. О находке сообщили в полицию, из здания эвакуировали более сотни сотрудников и посетителей.

На место прибыли спецслужбы и специалисты по взрывным устройствам. Они осмотрели коробку и… не обнаружили там следов взрывчатки. Внутри был спрятан компрессор от холодильника.

Была ли это случайность или чья-то злая шутка? Пока не известно. Полиция пытается выяснить, кто именно принес коробку к зданию, однако личность этого человека пока не установлена.

Правоохранительные органы собирают проверочный материал, чтобы определиться, есть ли состав преступления в том, что произошло.