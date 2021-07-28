В Самаре сотрудницу налоговой службы подозревают в передаче взяток на 1,8 млн рублей

В Самаре сотрудницу налоговой службы подозревают в передаче взяток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудницу налоговой службы подозревают в передаче взяток на общую сумму в 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Как стало известно следствию, заместитель начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками одного из подразделений УФНС города с мая по июнь этого года незаконно получала деньги и должна была передать их другому сотруднику подразделения, чтобы не включать в график выездных проверок одну из коммерческих организаций.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Если вина сотрудницы налоговой службы будет доказана, ей грозит до семи лет лишения свободы.