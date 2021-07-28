В Самарской области достигнут суточный максимум по количеству новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области достигнут суточный максимум по количеству новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в регионе 370 новых заразившихся. Больше всего заболевших в Самаре (138), Тольятти (48) и Отрадном (19).

В области 12 новых смертельных случаев. Умерли 10 женщин в возрасте от 46-ти до 94-х лет, а также двое мужчин 46-ти и 48-ми лет.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 74 984 человека, из которых выздоровели 69 977. Умерли 2 600 человек среди заболевших.