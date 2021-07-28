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Общество28 июля 2021 14:52

В Тольятти создают парк для пищевых производств

Над индустриальным объектом сейчас идет активная работа
Геннадий ВЕТРОВ
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Пищевые производства будут активно развиваться в Тольятти

Пищевые производства будут активно развиваться в Тольятти

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Тольятти хотят создать индустриальный парк пищевых производств. Об этом во время визита в город заявил глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Место для нового пищевого кластера уже подобрали. Его планируют разместить в промзоне Автозаводского района на улице Коммунальной.

- Сейчас уже подбираем инструменты поддержки, в том числе смотрим, каким образом можно использовать статус моногорода и Территории социально-экономического развития, - рассказал Богданов.

27 числа министр также побывал на Молочном заводе "Волга Индустрия". После смены собственника на предприятии произошла масштабная модернизация продукции - молока и йогуртов. Сейчас инвесторы активно вкладываются в развитие завода, входящего в состав Ассоциации молочных производителей "ДАМОЛ".

Дмитрий Богданов уверен, что это не единственное предприятие, которое перезапустят в Тольятти. Возможно, новая площадка станет для предпринимателей этой сферы отличным стартом.