Электрички, автобусы или, может быть, метро? Какой транспорт нужно развивать в Самарской области?

Скоростные «Ласточки» связали Самару и Тольятти. Фото: Пресс-служба РЖД России

В Самарской области продолжается развитие единой транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации. В мае губернатор Дмитрий Азаров во время оглашения послания уточнил, что комплексную транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации должны представить уже этим летом. Что известно о ее основных положениях? В каком направлении должен развиваться транспорт в Самарской области? Где взять денег на интенсивное развитие? Самые важные вопросы о транспорте эксперты обсудят в рамках круглого стола в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда - Самара» 29 июля в 12.00. Тема встречи: «Транспорт для агломерации: какой должна быть успешная система общественного транспорта в Самарской области».

К участию также приглашаются: представители городского департамента транспорта, Российского дорожного научно-исследовательского института, кафедры организации перевозок и технического сервиса СГАУ, Общественной палаты Самарской области, туристических компаний, а также СМИ.