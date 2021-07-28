Поволжский банк ПАО Сбербанк сообщает о структурных изменениях на территории Самарской области

Пресс-служба Поволжский банк СберБанка России.

С 1 августа 2021 года Автозаводское отделение (на правах управления), функционирующее в г. Тольятти, интегрируется в состав Самарского отделения ПАО Сбербанк № 6991. На территории всей Самарской области будет действовать Самарское отделение ПАО Сбербанк № 6991, которое базируется в г. Самара.

Интеграция проводится с целью повышения эффективности управления системами банка и оптимизации структуры управления в регионе.

Указанные структурные изменения позволят оптимизировать процессы банковского обслуживания, не отразятся на качестве обслуживания клиентов.

Структурное совершенствование Сбербанка – это неизменный процесс, который помогает модернизировать деятельность банка в первую очередь для удобства наших клиентов в регионе – например, оптимизировать избыточные управленческие звенья и одновременно придать бизнесу большую мобильность. При этом мы стремимся максимально использовать кадровый потенциал прежде всего самого Сбербанка, предоставляя высокоэффективным менеджерам поле для реализации и применения наработанного ими опыта.