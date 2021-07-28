Врачи в Самарской области будут работать по новым стандартам

Предложения по улучшению медицины внесены в народную программу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Российской системе здравоохранения нужны новые стандарты. Основой их должен стать принцип "пациентоцентричности". Для достижения всех целей потребуется система переподготовки кадров и их непрерывного образования, а также изменение принципов финансирования системы ОМС, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе стратсессии "Единой России". На мероприятия обсуждали предложения регионов в народную программу партии и областные медики согласились, что повышения качества оказания помощи - важный вопрос.

О том, что принцип человекоцентричности должен стать определяющим в работе власти, неоднократно говорил секретарь самарского реготделения "ЕР" Дмитрий Азаров. По словам губернатора, за последние три года достигнуто многое: построены 5 поликлиник. 4 сосудистых центра и 5 сосудистых отделений оснащены современным оборудованием. Обновлен автопарк скорой и неотложной помощи, медучреждения получили 397 автомобилей. Тысячи дополнительных коек развернуты в активные периоды борьбы с коронавирусом.

- Все это позволило не допустить коллапса региональной системы здравоохранения, - отметил Азаров.

"Единая Россия" продолжает сбор предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU.