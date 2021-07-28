Самарские таможенники задержали 200 тысяч флаконов нелегального парфюма

Изъято более 200 тысяч флаконов нелегальных духов. ФОТО: Самарская таможня

Мобильная группа Самарской таможни задержала фуру с немаркированными духами. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

На трассе Р-239 «Казань-Оренбург-Акбулак» в результате совместных действий сотрудников Самарского и Оренбуржского ведомств был остановлен автомобиль, перевозящий груз из Киргизии в Москву. По результатам визуального осмотра таможенники установили, что духи не были промаркированы в соответствии с Правилами маркировки товаров.

В ходе досмотра были выявленные контрафактные духи общим количеством более 212 тысяч единиц бренда «Al-Rehab» из Саудовской Аравии. На флаконах и упаковке отсутствовала обязательная маркировка. По оценке экспертов, сумма ущерба составила более 32 миллионов рублей.

Самарская таможня подготовила материалы для передачи в МВД для возбуждения уголовного дела.