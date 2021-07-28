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Общество28 июля 2021 17:10

В Новокуйбышевске экс-сотрудник колонии за взятку носил заключенным мобильники и алкоголь

Теперь ему самому грозит реальный срок
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Бывшему сотруднику колонии теперь самому грозит длительный срок

Бывшему сотруднику колонии теперь самому грозит длительный срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске будут судить бывшего сотрудника колонии, который за взятку проносил заключенным запрещенные предметы. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

На протяжении нескольких месяцев он получил от женщины, знакомой с осужденным, 32 тысячи рублей. За это он доставил заключенным мобильники, наушники, зарядные устройства, карты памяти, роутеры, а также алкогольные напитки и различные запрещенные вещества в таблетках.

По факту получения взятки возбудили уголовное дело. Бывшему сотруднику колонии теперь самому грозит до восьми лет лишения свободы.