Около будущей "Третьяковки" в Самаре установили совсем новые пандусы

На тротуарах появились принципиально новые пандусы

В Самаре заканчивают работы по устройству территории около будущего филиала "Третьяковки". Сейчас здесь устроили тротуары и для создания безбарьерной среды впервые на дорогах использовали современные пандусы с элементами безопасности в виде бетонного камня в форме трапеции.

- Где была возможность, сделали пандусы на всю ширинусъезда с тротуара на проезжую часть проспекта и внутриквартальные проезды. Раньше мы в таких локациях занимались выравниванием плитки, а теперь используем готовые сборные элементы, - поделился находками директор подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Марат Гумеров.

Сейчас ремонт всех прилегающих к "Третьяковке" дорог уже практически закончен: установлено более десятка урн, в порядок привели дорожки и газоны, обновились парковки на 797 кв.м. Приемку всех работ администрация должна произвести до 1 сентября 2021 года.

Пространство преображается на глазах

Стоит отметить, что рядом с филиалом музея появились еще 30 парковочных мест.