В Тольятти планируют восстановить панно «Радость труда»

В Тольятти восстановят панно "Радость труда"

В Тольятти планируют восстановить монументальное панно «Радость труда». Проект по реставрации Тольяттинского государственного университета (ТГУ) поддерживают волонтеры города.

Панно авторства советского художника Юрия Королева было создано в конце семидесятых годов прошлого века. Панно содержит изображения, иллюстрирующие различные профессии.

Сейчас сооружение находится на пустыре и по сути пребывает в заброшенном состоянии. Конструкция полая, в нее иногда проникают бездомные.

Для работ по восстановлению привлекают специалистов, а также ищут добровольцев, которые могли бы помочь при озеленении территории вокруг и разных подсобных работах.