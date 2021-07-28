Доигрались: двое самарцев сядут за проведение азартных игр

ФОТО: samara.sledcom.ru

В Самаре признаны виновными в организации и проведение азартных игр Греков Д. и Нарожный А, развернувшие незаконный бизнес в Промышленном районе.

В июле 2020 Греков предложил Нарожному открыть игровой клуб - в нежилом помещении на улице Победы они установили игровое оборудование и необходимое программное обеспечение, проводили азартные игры за денежное вознаграждение.

- Судом Грекову назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, Нарожному - 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает следственное управление СК РФ по Самарской области.