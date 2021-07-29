Тольяттинский гребец Вязовкин пробился в финал Олимпиады в Токио

Тольяттинский гребец пробился в финал Олимпиады в Токио Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тольяттинский гребец Александр Вязовкин пробился в финал Олимпиады в Токио. В полуфинальном заезде он пришел на финиш третьим, показав результат 6 минут 44,56 секунды.

Лучшим стал грек Стефанос Нтоускос с временем 6.41,61, а вторым оказался датчанин Сверри Нильссен с результатом 6:44,00.

Тольяттинец стал первым российским спортсменом, который пробился в финал Олимпийских игр в одиночках с 1988 года. Вот что рассказал об этом тренер спортсмена.

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