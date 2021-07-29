Грабителя в Тольятти нашли по цветной татуировке на руке

В Тольятти парень украл цепочку у пенсионерки. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти грабителя удалось найти по цветной татуировке на руке. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась пенсионерка, которая рассказала, что у нее украли цепочку. Женщина сидела на лавочке около подъезда, когда к ней подошел молодой человек и под разными предлогами просил телефон. Пенсионерка не желала с ним общаться и хотела уйти, но парень сорвал с ее шеи цепочку и убежал.

Узнать грабителя удалось по цветной татуировке на руке. Парня нашли через два дня и доставили в полицию. Как оказалось, ранее его уже судили за кражу, незаконный оборот наркотиков и угон автомобиля.

Сейчас возбудили новое уголовное дело, а парня отправили под домашний арест.