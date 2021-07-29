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Общество29 июля 2021 9:44

В Самаре возбудили дело после того, как на детском аттракционе сломал руку мальчик

Работа аттракциона в парке Гагарина приостановлена
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре следователи выясняют, почему на аттракционе в парке сломал руку мальчик

В Самаре следователи выясняют, почему на аттракционе в парке сломал руку мальчик

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело после того, как на аттракционе в парке Гагарина сломал руку мальчик. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Ребенок получил травму, катаясь на горке аттракциона "Веселый батут". На видео, которое выкладывали в соцсетях его родители, видно, как мальчик буквально рухнул на жесткую поверхность.

В дальнейшем работу аттракциона приостановили. Уголовное дело возбудили по факту выполнения работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи изъяли документацию, устанавливаются причины произошедшего.