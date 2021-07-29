В Самаре на Волге столкнулись два гидроцикла

Из-за столкновения пострадала 24-летняя девушка ФОТО: МЧС России Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре в протоке Воложка на реке Волга в Самарском районе 27 июля в 21:50 столкнулись два гидроцикла.

— На гидроциклах находились мужчина и женщина. После аварии 24-летнюю пострадавшую доставили в больницу, — рассказали в МЧС по Самарской области.

Еще один случай на воде произошел в этот же день в полдень. Сотрудники Поисково-спасательной службы Самарской области вытаскивали из Волги в районе острова Ерминский Ставропольского района утонувшего 74-летнего мужчину.

С начала года в регионе произошло 65 происшествий на водных объектах, погибло 53 человека, 15 человек спасены.