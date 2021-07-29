В Самаре в начале августа ограничат движение из-за соревнований по велоспорту

Общественные транспорт будет ездить по скорректированным схемам ФОТО: Администрация Самары Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре 1 и 2 августа с воьсми утра и до четырех часов дня ограничат движение транспорта. Связано это с проведением турнира по велоспорту. Похожая ситуация будет и 5 сентября.

— Изменения коснутся движения по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор; по Проезду № 2; по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 м, — рассказали в администрации города.

Временные ограничения не будут распространяться на скорую помощь, машины пожарной охраны и полиции, а также машины с пропусками, которые утверждены сотрудниками ГИБДД.

Изменится и работа общественного транспорта, а именно, автобусов маршрутов № 96, 205, 295. Их движение будет организованно по скорректированным схемам.