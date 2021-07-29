В Тольятти у ребенка с ограниченными возможностями украли велотренажер

Велотренажер украли с лестничной площадки ФОТО: ГУ МВД по г. Тольятти Фото: СОЦСЕТИ

В Тольятти сотрудники уголовного розыска нашли мужчину, похитившего в начале июля 2021 года ортопедический реабилитационный велосипед у ребенка с ограниченными возможностями.

— Ранее судимый житель соседнего дома намеренно повредил страховочный трос, а после кражи пытался сдать велотренажер в ломбард, — рассказали в ГУ МВД по городу Тольятти.

Мужчина признался в совершении кражи и рассказал, что присмотрел велотренажер заранее. А так как принять в ломбарде его отказались, он спрятал его за ближайшим зданием.

По словам похитителя, он не знал, что это велосипед для людей с ограниченными возможностями и принял его за дорогостоящий, с оригинальной комплектацией.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года. Похищенный велотренажер вернули законному владельцу.