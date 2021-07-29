Райффайзенбанк стал лидером рейтинга цифровизации банков по версии Банки.ру

Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге. Составители отметили омниканальность и автоматизированность поддержки банка, высокие оценки приложения, интеграцию с сервисами бесконтактной оплаты, Системой быстрых платежей (СБП) и Единой биометрической системой (ЕБС), а также возможность дистанционно оформлять и получать накопительные и кредитные продукты.

«Цифровые банковские продукты уже часть повседневной жизни, и за последний год их актуальность только возросла. Мы стремимся дать клиентам быстрый доступ к лучшим онлайн-сервисам для управления деньгами – от выпуска цифровой карты и открытия вклада до кредитных продуктов, инвестиций и страховок. Это возможность тратить минимум времени на рутинные процессы и быстро получать привычный уровень сервиса в любых каналах», – отметил Виталий Лавринец, управляющий директор, руководитель управление клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.

Рейтинг составлен на основе исследования аналитического центра Банки.ру. В исследовании рассматривались уровень автоматизации общения между банком и клиентом, технологии и сервисы, доступные пользователям финансовых услуг, возможности дистанционного получения продуктов.

Полная версия рейтинга доступна по ссылке.