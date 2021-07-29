В Самарской области растет количество заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области очередной суточный максимум по количеству заразившихся коронавирусом, выявлено 412 новых заболевших.

Всего с начала пандемии в Самарской области заболели 75 396 человек, из которых выздоровели 70 237. В четверг сообщили, что за сутки выздоровели 260 заболевших.

В регионе еще 10 летальных случаев, всего умерли 2 610 человек.

В целом по стране 23 270 новых заразившихся в 85-ти регионах страны. Общее количество заразившихся за все время пандемии в стране достигло 6,2 млн человек.