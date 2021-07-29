Самарские медики рассказали, как дети болеют COVID-19

У детей чаще встречается диарея, рвота и сыпь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученые СамГМУ проводили исследование в течение года на базе Самарской областной детской инфекционной больницы и выяснили, как протекает COVID-19 у детей. Информация появилась на сайте годнауки.рф.

— Тяжелые формы у детей бывают реже. За год исследований было девять случаев, в основном у подростков с сопутствующими хроническими заболеваниями, — рассказала заведующая кафедрой детских болезней СамГМУ Ольга Борисова.

Дети чаще всего болеют в легкой или бессимптомной форме. Но детей даже с легкой формой COVID-19 госпитализировали, если ребенку было меньше трех лет, если у него было плохое самочувствие перед болезнью, если ребенок мог заразить членов семьи старше 65 лет.

У детей встречается реже дыхательная недостаточность и снижение сатурации кислорода, но чаще диарея, рвота и сыпь, в основном крапивница, токсикодермии, у тех, кому с начала лечения прописали антибиотики.

Температура зачастую не превышает 38,5 градусов. Маленькие дети тяжелые формы переносят легче. У взрослых возникают тромбозы и от них другие осложнения.

В данный момент кафедра детских инфекций проводит исследование по особенностям новой коронавирусной инфекции у новорожденных, чьи мамы болели COVID-19.