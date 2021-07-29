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Общество29 июля 2021 13:47

В Самаре онкологи проведут профилактические осмотры на набережной

Получить консультацию каждый сможет бесплатно
Ирина СИНЕГУБОВА
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Бесплатная диагностика у онколога и дерматолога для всех желающих

Бесплатная диагностика у онколога и дерматолога для всех желающих

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 29 июля, с 12.00 до 16.00 на набережной реки Волга, у Некрасовского спуска, жители смогут бесплатно пройти проверку у онкологов и дерматологов.

— Осмотр проведут сотрудники Самарского областного клинического онкологического диспансера совместно и Самарского областного кожно-венерологического диспансера, — рассказали в ГБУЗ СОКОД.

Акция проходит в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который проводится для раннего выявления онкологических заболеваний.

Люди научатся приемам самообследования кожи, узнают способы профилактики меланомы и получить бесплатную консультацию.

За первые шесть месяцев 2021 года было проведено более 260 профилактических мероприятий, в которых участвовали более 5000 жителей региона.