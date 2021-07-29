В Самаре онкологи проведут профилактические осмотры на набережной

Бесплатная диагностика у онколога и дерматолога для всех желающих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 29 июля, с 12.00 до 16.00 на набережной реки Волга, у Некрасовского спуска, жители смогут бесплатно пройти проверку у онкологов и дерматологов.

— Осмотр проведут сотрудники Самарского областного клинического онкологического диспансера совместно и Самарского областного кожно-венерологического диспансера, — рассказали в ГБУЗ СОКОД.

Акция проходит в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который проводится для раннего выявления онкологических заболеваний.

Люди научатся приемам самообследования кожи, узнают способы профилактики меланомы и получить бесплатную консультацию.

За первые шесть месяцев 2021 года было проведено более 260 профилактических мероприятий, в которых участвовали более 5000 жителей региона.