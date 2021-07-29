На игру "Крыльев Советов" со "Спартаком" в Самаре пустят 500 человек

Пока "Крылья" играют при минимальном количестве болельщиков

В Самаре на матч "Крыльев Советов" с московским "Спартаком" пустят 500 человек. Об этом сообщили в клубе.

Игра состоится в пятницу, 30 июля, на стадионе "Солидарность Арена". Из-за сложной ситуации с коронавирусом вновь принято решение ограничить количество болельщиков на трибунах. Как и в прошлом туре, на игру допустят лишь 500 человек, считая футболистов, а также персонал команд и стадиона.

На игру пустят болельщиков на трибуну для вакцинированных фанатов, имеющих QR-код. Бумажные сертификаты при этом недействительны.

В этом сезоне "Крылья" вернулись в российскую премьер-лигу и в первом туре дома встречались с грозненским "Ахматом", уступив со счетом 1:2.