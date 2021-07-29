В Самарской области поймали 39 должников

За неуплату штрафа вовремя могут быть большие последствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники полиции и судебные приставы-исполнители провели рейды по выявлению лиц, уклонившихся от своевременной уплаты административных штрафов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Рейды были организованы в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник».

Так, в Сергиевском районе проведено 3 рейда, в ходе которых проверено 39 должников. Им вручались повторные квитанции. Добровольно оплатили штрафы в день получения только трое из них. Три человека были привлечены к административной ответственности в виде обязательных работ на 20 часов за своё правонарушение.

Сотрудники полиции напоминают, что неуплата административного штрафа в срок, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.