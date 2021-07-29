Глава СК взял на контроль убийство девушки, в которую воткнули швабру и бутылку в Самаре

Глава Следственного комитета России взял на контроль жестокое убийство девушки в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о жестоком убийстве 23-летней девушки в Самаре.

Тело убитой нашли в квартире дома на улице Красных Коммунаров. Как оказалось, ее убил отец, после чего надругался над телом, воткнув в нее швабру и бутылку.

Сейчас следователи устанавливают, что стало причиной трагедии, какие отношения были у девушки с отцом, возникали ли конфликты ранее.

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и выяснить, что стало причиной жестокого убийства.

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