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Общество29 июля 2021 15:04

Глава СК взял на контроль убийство девушки, в которую воткнули швабру и бутылку в Самаре

В жестоком убийстве подозревают отца девушки
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Глава Следственного комитета России взял на контроль жестокое убийство девушки в Самаре

Глава Следственного комитета России взял на контроль жестокое убийство девушки в Самаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о жестоком убийстве 23-летней девушки в Самаре.

Тело убитой нашли в квартире дома на улице Красных Коммунаров. Как оказалось, ее убил отец, после чего надругался над телом, воткнув в нее швабру и бутылку.

Сейчас следователи устанавливают, что стало причиной трагедии, какие отношения были у девушки с отцом, возникали ли конфликты ранее.

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и выяснить, что стало причиной жестокого убийства.

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