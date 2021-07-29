В "Крыльях Советов" рассказали, что делать с билетами, купленными на игру со "Спартаком"

Количество болельщиков на футболе ограничивают из-за коронавируса

В Самаре болельщики смогут вернуть билеты, купленные на матч "Крыльев Советов" со "Спартаком". Об этом сообщили в самарском клубе.

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Самарской области, где в последние сутки нашли более четырехсот заразившихся, на предстоящую игру со "Спартаком" пустят только 500 человек.

Как сообщают в самарском клубе, билеты, купленные на игру, оказываются недействительными и подлежат возврату. Деньги за билеты можно получить там же, где покупали билеты. Для этого при себе необходимо иметь паспорт.

Если билет был куплен онлайн, то необходимо написать на электронную почту tickets@ks-samara.com, указав номер заказа, место, фамилию и имя обладателя билета, а также сумму возврата.