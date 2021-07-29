Безопасные участки территории завода "Фосфор" в Тольятти хотят сдавать в аренду бизнесу

Территорию завода "Фосфор" планируют рекультивировать

Безопасные участки на территории завода "Фосфор" в Тольятти хотят сдавать в аренду предпринимателям для развития бизнеса. Об этом сообщил глава города Николай Ренц во время прямого эфира в Instagram в четверг, 29 июля.

Предприятие, среди прочего выпускающее удобрения и моющие средства, работало с 1963 года и было ликвидировано в 2008-м году. Сейчас на его территории остаются вредные вещества, возникают крупные пожары.

Площадку на территории завода планируют рекультивировать, подготовлены соответствующие документы. Ожидается, что до конца сентября завершится межевание территории, после чего в мэрии рассчитывают включить территорию в реестр объектов накопленного вреда.

В дальнейшем безопасные площадки хотят использовать для развития бизнеса. "Некоторые территории предполагаем взять в муниципальную собственность и предлагать ее бизнесу в аренду", - сказал Ренц.