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Новости компаний29 июля 2021 16:25

Клиенты ВТБ Онлайн смогут менять валюту по заданному курсу

В мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн появился сервис автообмена валюты для клиентов с пакетами услуг «Привилегия» и «Прайм»
Источник:kp.ru
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Теперь клиенты ВТБ смогут обменивать валюту автоматически

Теперь клиенты ВТБ смогут обменивать валюту автоматически

С помощью нового сервиса пользователи могут указать конкретный обменный курс, по которому они хотят купить или продать валюту — доллар, евро и ряд других. Когда курс на рынке достигнет необходимого для конвертации значения с учетом спреда банка, операция по обмену валюты будет выполнена автоматически.

Теперь клиенты ВТБ смогут обменивать валюту автоматически – им не придется следить за курсом, чтобы выгодно обменять деньги. Одновременно можно создавать до 10 заявок на обмен от 1 000 до 100 000 долларов, сроком действия до 30 дней. При этом любую заявку можно легко и быстро отменить онлайн в приложении.

«Мы высоко ценим время наших клиентов, поэтому рады запустить для них услугу автоматического обмена валют в приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн. Новый сервис позволит существенно повысить удобство совершения валютообменных операций и качество обслуживания пользователей в целом — а это приоритетное направление нашего развития. Мы рассчитываем, что благодаря услуге автообмена клиенты увеличат число транзакций по обмену валют на 5%», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиентам нужно зайти в ВТБ Онлайн, в разделе «Платежи» выбрать пункт «Между своими счетами», а затем выбрать опцию «Установить автообмен» и далее следовать инструкциям.