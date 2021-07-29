Для самарцев подготовят памятку, как безопасно кататься на самокатах

Самарцам расскажут, как правильно ездить на самокатах Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре подготовят памятку для жителей, в которой опишут, как правильно и безопасно кататься на электросамокатах. Об этом сообщают в городской администрации.

Ранее в Самаре начал работу сервис по краткосрочной аренде электросамокатов. После этого стало появляться большое количество жалоб от жителей города на тех, кто использует самокаты. В частности, отмечается, что на самокатах слишком быстро ездят по тротуарам, а также выезжают на проезжую часть, рискуя попасть под машину.

Ранее обсуждалось, что скорость движения самокатов ограничат 15 км\ч, а а также хотят запретить кататься в пьяном виде.

Планируется, что памятка будет содержать материалы и инфографику, которые помогут безопасно управлять самокатом.