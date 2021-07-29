В Самаре директор уклонился от налогов на 60 млн рублей

В Самаре директор компании не заплатил налогов на 60 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить директора организации, который уклонился от уплаты налогов на 60 млн рублей. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

Как выяснилось, с июля 2017 года по январь 2018 года директор уклонялся от налогов на добавленную стоимость, заключая фиктивные договора подряда. Также он легализовал эти деньги, выставляя счета по фактически выполненным работам и оказанным услугам.

Таким образом, он и получил незаконно 60 млн рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело, которое направили в суд для рассмотрения.