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Общество29 июля 2021 17:49

В Тольятти могут сделать площадку для выгула собак

При условии, что жители сами будут убирать за питомцами
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Тольятти хотят сделать площадки для выгула собак

В Тольятти хотят сделать площадки для выгула собак

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти может появиться площадка для выгула собак, при условии, что жители сами будут убирать за своими питомцами. Об этом сообщил глава города Николай Ренц во время прямого эфира в Instagram в четверг, 29 июля.

- Я постараюсь найти в бюджете деньги, чтобы в одном из районов города сделать такую площадку при условии, что жители сами будут ухаживать за ней и убирать за животными, - сказал Ренц.

Глава города рассказал, что неоднократно слышал предложения организовать подобную площадку, однако, при реальном обсуждении такой перспективы практически никто не хотел, чтобы она была около их дома.

Площадка может появиться после согласования с жителями, которые будут готовы сами убирать за своими питомцами.