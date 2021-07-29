Когда в Самаре появятся пересадочные билеты, и как электрички стали городским транспортом

Чего еще не хватает общественному транспорту, пишите в комментариях? Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Успешное развитие Самарско –Тольяттинской агломерации невозможно без модернизации системы общественный транспорт. Активная работа в этом направлении сейчас как раз идет в регионе. Как рассказал заместитель министра – руководитель департамента автомобильных дорог Минтранса Самарской области Андрей Спиридонов в пресс-центре «КП-Самара». В основе транспортной схемы Самарско-Тольяттинская агломерация три документа - план комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексная схема организации транспортного обслуживания населения и проект интеллектуальных транспортных систем Самары и Тольятти. Их принятие сейчас на финишном этапе. В областном центре общественный транспорт также в фокусе внимания. Заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин, рассказал, что основная работа сейчас идет над формированием транспортно-пересадочных узлов, обновлением подвижного состава. Активно обсуждают и внедрение пересадочного билета. Однако, когда именно в Самарской области начнет действовать такой вариант пересадки – пока не определено.

Важный вопрос, который обсудили на пресс-конференции, введение в структуру городского транспорта электрички. Удобство этого уже оценили тысячи жителей после запуска скоростного сообщения «Ласточка». Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по территориальному управлению рассказал, как развивался проект. Сейчас «Ласточка» перевозит порядка 2,5 тысяч человек в сутки. До 1 сентября проект работает в тестовом режима.

Руководитель туристической компании «Профцентр» Елена Мартыненко добавила, что развитие железнодорожный транспорт открывает и новые туристические возможности.

К обсуждению транспортной ситуации присоединились общественник. Так Павел Покровский, акцентировал внимание на пространстве у Третьяковки, где будут соединены трамваи, троллейбусы и метро. Андрей Сазонов, отметил необходимость обновления автобусов и продление городской электротранспорт продлевать к отдаленным районам города.

О необходимости введения выделенных полос упомянул заместитель генерального директора Российского автотранспортного союза «Волгаавтотранс» Пётр Барсуков, а Борис Ардалин, эксперт Общественной палаты Самарской области, заявил, что для развития города крайне важна магистраль Центральная.